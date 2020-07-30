Такое заявление он сделал в ответ на слова руководителя немецкого бренда о том, что Audi отстает от Tesla в "цифровой мощности" и беспилотных технологиях на два года.

Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс выразил восхищение результатами работы Tesla, особенно финансовыми, в условиях кризиса. На следующий день новый руководитель Audi Маркус Дюсманн заявил Reuters, что Tesla имеет технологическое преимущество в некоторых областях производства электромобилей, добавив, что компания Илона Маска на два года опережает бренд.

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"Сейчас Tesla предлагает большие аккумуляторы, поскольку их автомобили строятся вокруг этих аккумуляторов. Tesla на два года опережает других автопроизводителей с точки зрения вычислительной и программной архитектуры, а также внедрения технологии автономного вождения”, – сказал Маркус Дюсманн, генеральный директор Audi.

Недавно созданная группа Artemis будет заниматься сокращением этого разрыва в технологиях. Она будет работать с "инновационной для Audi моделью работы, быстро и без бюрократических проволочек". Похоже, Audi стремится подражать методам Tesla. При этом, двухлетний разрыв будут сокращать не быстрее, чем до 2024 года – именно тогда проект Artemis должен выйти на дороги в виде серийного электрокара.

Фото: сравнение запаса хода современных электрокаров по методу EPA, модели Tesla выделены синим цветом / Electrek

В ответ на такие заявления, Маск написал: "Tesla открыта для лицензирования программного обеспечения и поставки силовых агрегатов и аккумуляторов. Мы лишь пытаемся ускорить распространение чистой энергии, а не подавлять конкурентов!".

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

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