Таку заяву він робив у відповідь на слова керівника німецького бренду про те, що Audi відстає від Tesla у "цифровій потужності" та безпілотних технологіях на два роки.

Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дісс висловив захоплення результатми роботи Tesla, особливо фінансовими, в умовах кризи, наступного дня новий керівник Audi Маркус Дюсманн заявив Reuters, що Tesla має технологічну перевагу в деяких областях виробництва електромобілів, додавши, що компанія Ілона Маска на два роки випереджаєйого бренд на два роки.

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“Зараз Tesla пропонує більші акумулятори, оскільки їхні автомобілі будуються навколо цих акумуляторів. Tesla на два роки випереджає інших автовиробників, з точки зору обчислювальної та програмної архітектури, а також впровадження технології автономного водіння”, – сказав Маркус Дюсманн, генеральний директор Audi.



Нещодавно створена група Artemis займатиметься скороченням цього розриву в технологіях. Вона працюватиме з “інноваційною для Audi моделлю роботи, швидко і без бюрократичних зволікань”. Схоже, Audi прагне наслідувати методи Tesla. При цьому, дворічний розрив будуть скорочувати не швидше, ніж до 2024 року – саме тоді проект Artemis повинен вийти на дороги у вигляді серійного електрокара.

Фото: порівняння запасу ходу сучасних електрокарів за методом EPA, моделі Tesla виділені синім кольором / Electrek

У відповідь на такі заяви, Ілон Маск написав: “Tesla відкрита для ліцензування програмного забезпечення та постачання силових агрегатів та акумуляторів. Ми лише намагаємось прискорити поширення чистої енергії, а не придушувати конкурентів!”.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

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