Певна кількість співробітників офісів тепер задіяна на виробництві заводу японського виробника у штаті Огайо.

У електронному листі, надісланому генеральним менеджером заводу Honda, співробітникам, які працюють у секторах бухгалтерського обліку, закупівель, досліджень та розробок, було запропоновано працювати на фабриці.

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Як повідомляє Motor1, кожен з означених підрозділів компанії повинен виділити для роботи на виробництві певну кількість своїх працівників. “Незалежно від того, хотіли ви цього чи ні, ви можете бути частиною цього”, – сказав неназваний працівник. “Спершу вони брали волонтерів, але я зрозумів, що вони не отримали багато добровольців для цієї діяльності, і тоді вони зробили це обов'язковим”.

У своєму електронному листі Honda зазначила, що існує ряд причин нестачі працівників, серед яких вимушені відпустки, через COVID-19 та скорочення штату.

“Через сильний попит покупців на нашу продукцію та необхідність ретельного управління виробництвом під час пандемії COVID-19, ми стикаємося з деякими тимчасовими проблемами з персоналом, які потребують підтримки співробітників, котрі зазвичай не працюють на виробництві. Ми вживали такі тимчасові заходи в минулому, і старанно працюємо над залученням та наймом робочих для підтримки наших виробничих потреб”, – заявив представник компанії виданню.

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