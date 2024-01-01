Honda презентовала седан за 9400 долларов

Как сообщает Carscoops, новый Amaze третьего поколения получил обновленный дизайн и салон и будет конкурировать с Suzuki Dzire, Hyundai Aura и Tata Tigor. Модель получила более агрессивные светодиодные фары и фонари, а также иную решетку радиатора.

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Салон был полностью переработан и имеет минималистичный стиль, позаимствованный у кроссовера Honda Elevate. В частности, седан получил подобный руль, 7-дюймовую цифровую панель приборов, селектор КПП и вентиляционные отверстия. Однако, новинка имеет меньший 8-дюймовый дисплей мультимедиа. Suzuki говорит, что объем багажника Amaze составляет 416 литров, что на 4 литра меньше, чем у предшественника.

Список опций безопасности включает шесть подушек безопасности в стандартной комплектации и технологию Honda Sensing Design ADAS. В нее входят такие функции, как адаптивный круиз-контроль и система поддержания полосы движения, предоставляющие автомобилю автономные возможности 2-го уровня. Это делает его самым доступным автомобилем в Индии, оснащенным пакетом ADAS.

В основе новинки положена та же платформа, что использовал ее предшественник. Поэтому под капотом размещен тот же 1,2-литровый атмосферный бензиновый двигатель i-VTEC, выдающий 89 л.с. и 110 Нм крутящего момента и работает в паре с 5-ступенчатой “механикой”, или вариатором.

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Цены на Honda Amaze начинаются с 7,99 лакхов рупий, что составляет 9400 долларов по текущему курсу обмена за начальную версию с механической коробкой передач и достигают 10,89 лакхов рупий (12 900 долларов) за флагманскую комплектацию ZX с вариатором и полным пакетом ADAS.