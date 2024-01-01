Honda презентувала седан за 9400 доларів

Як повідомляє Carscoops, новий Amaze третього покоління отримав оновлений дизайн та салон й конкуруватиме з Suzuki Dzire, Hyundai Aura і Tata Tigor. Модель отримала більш агресивні світлодіодні фари та ліхтарі, а також інакшу решітку радіатора.

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Салон був повністю перероблений і має мінімалістичний стиль, запозичений у кросовера Honda Elevate. Зокрема, седан отримав подібне кермо, 7-дюймову цифрову панель приладів, селектор КПП і вентиляційні отвори. Однак, новинка має менший 8-дюймовий дисплей мультимедіа. Suzuki каже, що об’єм багажника Amaze становить 416 літрів, що на 4 літри менше, ніж у попередника.

Список опцій безпеки включає шість подушок безпеки в стандартній комплектації та технологію Honda Sensing Design ADAS. До неї входять такі функції, як адаптивний круїз-контроль і система підтримки смуги руху, що надають автівці автономні можливості 2-го рівня. Це робить його найдоступнішим автомобілем в Індії, оснащеним пакетом ADAS.

В основі новинки покладено ту саму платформу, що використовував її попередник. Через це під капотом розміщено той самий 1,2-літровий атмосферний бензиновий двигун i-VTEC, що видає 89 к.с. й 110 Нм крутного моменту й працює в парі з 5-ступеневою “механікою”, або варіатором.

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Ціни на Honda Amaze починаються з 7,99 лакхів рупій, що становить 9400 доларів за поточним курсом обміну за початкову версію з механічною коробкою передач і досягають 10,89 лакхів рупій (12 900 доларів) за флагманську комплектацію ZX з варіатором і повним пакетом ADAS.