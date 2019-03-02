Производство новинки и старт продаж намечены на этот год.

Представленный на прошедшем Женевском автосалоне концепт электрического хэтчбека Honda в этом году прибудет в Швейцарию уже в виде машины, максимально близкой к серийной, хотя и под названием "e Prototype".

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При доводке прошлогоднего концепта Honda до нынешнего вида, создатели “e Prototype” сосредоточили внимание на "уникальном дизайне, продвинутой функциональности и увлекательной динамике". А вот с запасом хода авторы электрического хэтчбека, вероятно, не слишком считались, поскольку "e Prototype" способен преодолевать на одном заряде только до 200 км. Зато восстановить батарею на 80% можно всего за 30 минут, используя терминал скоростной зарядки.

Подробные технические характеристики будут озвучены во время премьеры новинки в Женеве. Единственное, что сейчас известно, кроме запаса хода – что привод у хэтчбека будет задним.

Роль боковых зеркал играть камеры (Camera Mirror System) дверные ручки автоматически скрываются на поверхности передних дверей, а задние скрытые на стойках; порт зарядного устройства расположен в центре капота, чтобы к нему было легче добраться из любой стороны кузова.

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