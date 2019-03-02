Виробництво новинки і старт продажів намічені на цей рік.

Представлений на минулому Женевському автосалоні концепт електричного хетчбека Honda цього року прибуде у Швейцарію вже у вигляді машини, максимально близької до серійної, хоча й під назвою “e Prototype”.

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При доведенні минулорічного концепту Honda до нинішнього вигляду, творці e Prototype зосередили увагу на “унікальному дизайні, просунутій функціональності і захоплюючій динаміці”. А от на запас ходу автори електричного хетчбека, певно, не надто зважали, оскільки “і Прототайп” здатен долати на одному заряді лише до 200 км. Зате відновити батарею на 80% можна усього за 30 хвилин, використовуючи термінал швидкісної зарядки.

Детальні технічні характеристики будуть озвучені під час прем’єри новинки у Женеві. Єдине, що зараз відомо, окрім запасу ходу – що привід у хетчбека буде заднім.

Роль бічних дзеркал гратимуть камери (Camera Mirror System); дверні ручки автоматично ховаються в поверхні передніх дверей, а задні приховані на стійках; порт зарядного пристрою розміщений у центрі капота, аби до нього було легше дістатись з будь-якого боку кузова.

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