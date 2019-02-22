А в Турции больше не будет выпускать Civic.

Компания Honda официально подтвердила, что до 2022 года завершит производство машин в Европе и полностью закроет завод в городе Суиндон.

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Завод в городе Суиндон, где выпускаются хэтчбеки Honda Civic, будет закрыт в 2021 году. Сейчас там работает 3500 человек. В прошлом году завод в Суиндон выпустил 160 тысяч автомобилей – 10% от всего выпуска машин в стране.

Фото: производственные линии Honda Civic / Motor

Закрытие завода Honda в Великобритании в компании объясняют “беспрецедентными изменениями в мировой автомобильной промышленности”. Именно они, мол, заставляют марку проводить реструктуризацию своей производственной сети.

Honda заявила, что будет делать ставку на электрификацию своего модельного ряда, а вместе с тем будет сосредоточивать производство автомобилей в тех регионах, где ожидается максимальный спрос на машины марки.

Японская компания также подтвердила, что прекратит выпуск седанов Honda Civic в Турции. Однако о планах закрытия турецкого завода не сообщается.

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