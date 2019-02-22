І більше не випускатиме Civic у Турції.

Компанія Honda офіційно підтвердила, що до 2022 року завершить виробництво машин у Європі і повністю закриє завод у місті Суїндон.

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Завод у місті Суїндон, де випускаються хетчбеки Honda Civic, буде закритий в 2021 році. Зараз там працює 3500 осіб. Минулого року завод в Суїндон випустив 160 тисяч автомобілів – 10% від усього випуску машин в країні.

Фото: виробничі лінії Honda Civic / Motor

Закриття заводу Honda в Великобританії у компанії пояснюють “безпрецедентними змінами в світовій автомобільній промисловості”. Саме вони, мовляв, змушують марку проводити реструктуризацію своєї виробничої мережі.

Honda заявила, що робитиме ставку на електрифікацію свого модельного ряду, а разом з тим буде зосереджувати виробництво автомобілів у тих регіонах, де очікується максимальний попит на машини марки.

Японська компанія також підтвердила, що припинить випуск седанів Honda Civic в Туреччині. Однак про плани закриття турецького заводу не повідомляється.

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