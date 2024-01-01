Honda запатентовала два новых внедорожника

Carscoops сообщает, что рассекреченные патенты Honda намекают на квадратный внедорожник с дизайнерскими признаками Element. Вероятно, автопроизводитель планирует возродить модель, однако эта информация пока не подтверждена.

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На патентных рисунках изображен кроссовер с продуманным удлинением задней части, которая разворачивается в тент на крыше, создавая отдельное спальное место. Полученная установка выглядит идеальным вариантом для семейных походов.

Кроме этого, автопроизводитель также запатентовал концепцию компактного пикапа с модульным интерьером. Модель имеет яркие расширители крыльев, ступеньки, разворачивающиеся, и панель задних фонарей на всю ширину кузова.

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Однако, существует вероятность, что модели были созданы исключительно для торговой марки вещей для кемперов и пикапов. Автопроизводители часто патентуют идеи для защиты интеллектуальной собственности без обязательств по их производству, поэтому неизвестно, даст ли Honda этим внедорожникам зеленый свет.