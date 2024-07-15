Появились официальные изображения нового электрокроссовера от Honda

По сообщениям CarsNewsChina, официальный дебют Honda Ye S7 состоится ближе к концу этого года, а производством будет заниматься совместное предприятие Dongfeng-Honda.

Читайте также: Honda подтвердила производство нового поколения Prelude

Из раскрытого отчета автопроизводителя для Министерства промышленности и информационных технологий известно, что размеры электромобиля составляют 4750/1930/1625 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Колесная база автомобиля - 2930 мм.

Покупателям будет доступен как одномоторный вариант, так полноприводный автомобиль. Согласно отчету, максимальная мощность переднего электромотора составляет 150 кВт (201 л.с.), а заднего - 200 кВт (268 л.с.).

Также интересно: Honda использует технологии из Формулы 1, чтобы облегчить собственные электромобили

Данных о запасе хода нет, но, известно, что Honda Ye S7 будет оснащена литиевой батареей от CATL, запас хода которой может превысить 500 км.