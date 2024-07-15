З’явились офіційні зображення нового електрокросовера від Honda

За повідомленнями CarsNewsChina, офіційний дебют Honda Ye S7 відбудеться ближче до кінця цього року, а виробництвом займатиметься спільне підприємство Dongfeng-Honda.

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З розкритого звіту автовиробника для Міністерства промисловості та інформаційних технологій відомо, що розміри електромобіля становлять 4750/1930/1625 мм у довжину, ширину і висоту відповідно. Колісна база автомобіля - 2930 мм.

Покупцям буде доступний як одномоторний варіант, так повнопривідний автомобіль. Згідно зі звіту, максимальна потужність переднього електромотора становить 150 кВт (201 к.с.), а заднього - 200 кВт (268 к.с.).

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Даних про запас ходу немає, але, відомо, що Honda Ye S7 буде оснащена літієвою батареєю від CATL, запас ходу якої може перевищити 500 км.