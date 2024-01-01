Honda запатентувала два нові позашляховики

Carscoops повідомляє, що розсекречені патенти Honda натякають на квадратний позашляховик із дизайнерськими ознаками Element. Ймовірно, автовиробник планує відродити модель, проте ця інформація наразі не підтверджена.

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На патентних малюнках зображено кросовер із продуманим подовженням задньої частини, яка розгортається в тент на даху, створюючи окреме спальне місце. Отримана установка виглядає ідеальним варіантом для сімейних походів.

Окрім цього, автовиробник також запатентував концепцію компактного пікапа із модульним інтер’єром. Модель має яскраві розширювачі крил, сходинки, що розгортаються, і панель задніх ліхтарів на всю ширину кузова.

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Однак, існує ймовірність, що моделі були створені виключно для торгової марки речей для кемперів і пікапів. Автовиробники часто патентують ідеї для захисту інтелектуальної власності без зобов’язань щодо їх виробництва, тому невідомо, чи дасть Honda цим позашляховикам зелене світло.