В следующем году Евросоюз запретит хромирование деталей и аксессуаров автомобилей из-за угроз раковых заболеваний.

ЕС предложил запретить производство шестивалентного хрома с 2024 года из-за выбрасываемых в воздух канцерогенов во время его производства в виде токсичных газов. Они в 500 раз токсичнее дизельного топлива и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая заболевание раком легких.

И хотя химические поглотители дыма могут сдерживать такие выбросы, там есть свои проблемы, поскольку содержат перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS), также токсичные.

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Кстати, Калифорния уже проголосовала за запрет хромирования с... 2039 года, то есть через 15 лет после предполагаемого введения запрета в Европе.

Эксперты пишут, что хром широко использовался в течение десятилетий в автомобильной промышленности для придания блеска и защиты от коррозии внешней атрибутики, металла, а также деталей двигателя, таких как клапаны. Однако на современных европейских автомобилях шестивалентный хром уже не используется.

Запрет на покрытие хромом затронет не только автомобили, но и мотоциклы. Фото: wallpaperbetter.com

Напомним, шестивалентный хром запрещен вместе со свинцом и ртутью для любого автомобиля, проданного после июля 2003 года. Запрет действует в рамках директивы ЕС по утилизации транспортных средств, направленной на предотвращение загрязнения окружающей среды опасными материалами при утилизации автомобиля.

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Если запрет уже обходит производителей новых автомобилей, то он потенциально повлияет на фирмы, работающие в классическом секторе реставрации, тюнинга и в не автомобильных отраслях, которые все еще используют традиционное хромирование. Переход на альтернативный и менее вредный трехвалентный хром возможен, но технологически модернизация предприятия для его использования очень дорогая, обработка деталей будет менее эстетична.

Без хрома даже отреставрированная классика уже будет не та… Фото: carscoops.com

Таким образом, в ближайшее время в Европе вырастет спрос на хромирование бамперов, решеток, колпаков, проволочных колес, поскольку с 2024 года хром будет объявлен вне закона.