У наступному році Євросоюз заборонить хромування деталей та аксесуарів автомобілів через загрози ракових захворювань.

ЄС запропонував заборонити виробництво шестивалентного хрому з 2024 року через канцерогени, що викидаються у повітря під час його виробництва у вигляді токсичних газів. Вони у 500 разів токсичніші за дизельне пальне і можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, включаючи захворювання на рак легенів.

І хоча хімічні поглиначі диму можуть стримувати такі викиди, там є свої проблеми, оскільки містять перфторалкильні і поліфторалкильні речовини (PFAS), що також токсичні.

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До речі, Каліфорнія вже проголосувала за заборону хромування з… 2039 року, тобто через 15 літ після передбачуваного введення заборони у Європі.

Експерти пишуть, що хром широко використовувався протягом десятиліть в автомобільній промисловості для надання блиску та захисту від корозії зовнішньої атрибутики, металу, а також для деталей двигуна, таких як клапани. Однак на сучасних європейських автомобілях шестивалентний хром вже не використовується.

Заборона на покриття хромом торкнеться не тільки автомобілів, але й мотоциклів. Фото: wallpaperbetter.com

Нагадаємо, шестивалентний хром заборонено разом зі свинцем та ртуттю для будь-якого автомобіля, проданого після липня 2003 року. Заборона діє в рамках директиви ЄС щодо утилізації транспортних засобів, спрямованої на запобігання забруднення довкілля небезпечними матеріалами під час утилізації автомобіля.

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Якщо заборона уже обходить виробників нових автомобілів, то вона потенційно вплине на фірми, що працюють у класичному секторі реставрації, тюнингу та у не автомобільних галузях, які все ще використовують традиційне хромування. Перехід на альтернативний і менш шкідливий тривалентний хром можливий, але технологічно модернізація підприємства для його використання дуже дорога, обробка деталей буде менш естетичною.

Без хрому навіть відреставрована класика уже буде не та… Фото: carscoops.com

Таким чином, найближчим часом у Європі зросте попит на хромування бамперів, решіток, ковпаків, дротяних коліс, оскільки з 2024 року хром буде оголошено поза законом.