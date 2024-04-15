Toyota RAV4 стал самым продаваемым кроссовером в США в прошлом году: было продано почти 435 тысяч единиц. К тому же за первый квартал 2024 года продажи выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом в прошлые годы.

Это может показаться странным, учитывая что актуальная генерация RAV4 была представлена еще в 2018 году. Правда, кроссовер получил рестайлинг в 2021 году, однако уже можно уверенно сказать, что жизненный цикл модели подходит к концу.

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Успех RAV4 можно объяснить также хорошей ценой: стоимость базовой модели в США стартует с отметки в 28 675, а топовая гибридная версия стоит $43 690.

Поговаривают, что после того, как японский автопроизводитель представил новые Land Cruiser Prado, 4Runner и Tacoma, Toyota представит новую генерацию RAV4. По крайней мере, именно так считает автор YouTube- канала Evren Ozgun Spy Sketch.

Автор решил не использовать дизайн новых внедорожников, которые недавно представила Toyota, а вместо этого вдохновился внешностью актуальной генерации модели Prius. Дизайнер предоставил кроссоверу скрытые ручки дверей, скошенное заднее стекло и оригинальные диски.

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К тому же RAV4 в исполнении художника получил интересную оптику, которая немного напоминает модель C-HR. В общем, официального подтверждения от Toyota, что компания готовит новое поколение кроссовера нет. Однако, узнать больше информации об этом мы сможем позже.