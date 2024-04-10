Недавно японский автопроизводитель представил новые Toyota Land Cruiser Prado 250 и Toyota 4Runner, а также специальные версии для моделей Corolla и Crown.

Конечно же, японский автопроизводитель постарается сохранить набранный темп, представив больше новых моделей. Именно это и стало поводом для фантазий виртуальных художников.

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Авторы канала AutoYa на YouTube поделились собственным видением рестайлинга Toyota Sequoia. Считается, что эта модель будет следующей в очереди для обновления. Дизайнеры решили придать внедорожнику элементы дизайна нового 4Runner.

Они добавили новые фары, обновленную решетку радиатора и бамперы, задние фонари новой формы, модифицированный руль и новый блок настроек климат-контроля в салоне.

Хотя рендер выглядит интересно, однако никаких официальных подтверждений, что Toyota готовит рестайлинг для модели нет. Поскольку компания до сих пор не обновила полноразмерный пикап Tundra, который представила еще в 2021 году, нет никаких оснований считать, что связанная с ним Sequoia получит обновление в ближайшее время, ведь модель появилась в 2022 году.

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В общем, Toyota имеет отличные показатели на рынке США в первом квартале 2024 года, поставив более 565 тысяч автомобилей. Компания проиграла только General Motors, которая сейчас начала терять свои позиции, поэтому совсем скоро Toyota может опередить и их.