Нещодавно японський автовиробник презентував нові Toyota Land Cruiser Prado 250 та Toyota 4Runner, а також спеціальні версії для моделей Corolla та Crown.

Звичайно ж, японський автовиробник намагатиметься зберегти набраний темп, представивши більше нових моделей. Саме це й стало приводом для фантазій віртуальних художників.

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Автори каналу AutoYa на YouTube поділились власним баченням рестайлінгу Toyota Sequoia. Вважається, що ця модель буде наступною в черзі для оновлення. Дизайнери вирішили надати позашляховики елементи дизайну нового 4Runner.

Вони додали нові фари, оновлену решітку радіатора та бампери, задні ліхтарі нової форми, модифіковане кермо та новий блок налаштувань клімат-контролю в салоні.

Хоч рендер виглядає цікаво, проте ніяких офіційних підтверджень, що Toyota готує рестайлінг для цієї моделі, немає. Оскільки компанія досі не оновила повнорозмірний пікап Tundra, який представила ще в 2021 році, немає жодних підстав вважати, що пов’язана з ним Sequoia отримає оновлення найближчим часом, адже модель з’явилась у 2022 році.

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Загалом, Toyota має чудові показники на ринку США у першому кварталі 2024 року, поставивши понад 565 тисяч автомобілів. Компанія програла лише General Motors, яка зараз почала втрачати свої позицій, тож зовсім незабаром Toyota може випередити і їх.