Toyota RAV4 став найбільш продаваним кросовером в США торік: було продано майже 435 тисяч одиниць. До того ж за перший квартал 2024 року продажі зросли на 47% порівняно з аналогічним періодом в минулі роки.

Це може здатись дивним явищем, враховуючи що актуальна генерація RAV4 була представлена ще в 2018 році. Щоправда, кросовер отримав рестайлінг в 2021 році, проте вже можна впевнено сказати, що життєвий цикл моделі добігає кінця.

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Успіх RAV4 можна пояснити також привабливою ціною: вартість базової моделі в США стартує з позначки у $28 675, а топова гібридна версія коштує $43 690.

Подейкують, що після того, як японський автовиробник представив нові Land Cruiser Prado, 4Runner та Tacoma, Toyota презентує нову генерацію RAV4. Принаймні, саме так вважає автор YouTube- каналу Evren Ozgun Spy Sketch.

Автор вирішив не використовувати дизайн нових позашляховиків, які нещодавно презентувала Toyota, а натомість надихнувся зовнішністю актуальної генерації моделі Prius. Дизайнер надав кросоверу приховані ручки дверей, скошене заднє скло та оригінальні диски.

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До того ж RAV4 у виконанні художника отримав цікаву оптику, яка трохи нагадує модель C-HR. Загалом, офіційного підтвердження від Toyota, що компанія готує нове покоління кросовера, немає. Проте, дізнатися більше інформації про це ми зможемо дізнатись згодом.