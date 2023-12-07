Команда "Big Test" с Сергеем Волощенко объявила о новом сборе средств на нужды Вооруженных Сил Украины. Основная цель - 10 миллионов гривен на fpv-дроны, бронетехнику и минометы для подразделений ВСУ. Каждый, кто присоединится к сбору донатом от 100 гривен, автоматически становится участником розыгрыша, основной приз которого Hummer H2.

Hummer H2 – авто, которое не нуждается в особом представлении. Наверное, каждый второй видел, или хотя бы раз слышал о “Хаммере”. Тем более, что такое авто было у Майка Тайсона и Арнольда Шварценеггера.

Пятиметровый H2 точно не оставит вас незамеченным на городских улицах. Тем более, что даже легендарный Mercedes-Benz G-Wagen на его фоне выглядит как скромный семейный кроссовер. Под капотом данного H2 – мощный бензиновый V-образный двигатель мощностью 325 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

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Конечно же, Hummer H2 - полноприводный автомобиль, и поэтому у него есть выбор режимов блокировки дифференциалов и пониженные передачи. Расход топлива также может некоторых "удивить" – в среднем 25 литров на 100 км. Именно поэтому в Украине довольно часто оборудуют эти авто системой ГБО.

В общем, автомобиль производит впечатление монструозности и брутальности. Похожие чувства он вызывает не только у прохожих, но и у водителя в салоне. Внутри сразу понимаешь, Hummer H2 все еще сохранил часть своих военных корней от своего предшественника – H1.

Концерном General Motors было выпущено 140 тысяч таких авто. Модель H2 была разработана на базе Chevrolet Silverado, поэтому Хаммер бывает также в версии пикап. Выпускалась модель с 2002 по 2009 год.

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В Украине цены на подобный Hummer H2 колеблются в пределах от $20 000 до $40 000 в зависимости от состояния и года выпуска авто. Однако каждый желающий может попробовать получить его всего за 100 гривен, сделав при этом доброе дело.