Команда “Big Test” з Сергієм Волощенко оголосила про новий збір коштів на потреби Збройних Сил України. Основна мета – 10 мільйонів гривень на fpv-дрони, бронетехніку та міномети для підрозділів ЗСУ. Кожен, хто долучиться до збору донатом від 100 гривень, автоматично стає учасником розіграшу, основний приз якого Hummer H2.

Hummer H2 – авто, яке не потребує особливого представлення. Напевно, кожен другий бачив, чи хоча б раз чув про “Хаммер”. Тим паче, що таке авто було у Майка Тайсона та Арнольда Шварценеггера.

П’ятиметровий H2 точно не залишить вас непоміченим на міських вулицях. Тим паче, що навіть легендарний Mercedes-Benz G-Wagen на його фоні виглядає як скромний сімейний кросовер. Під капотом даного H2 – потужний бензиновий V-подібний двигун потужністю 325 к.с., який працює в парі з чотирьохступеневою автоматичною коробкою передач.

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Звичайно ж, Hummer H2 - повнопривідний автомобіль, і тому у нього є вибір режимів блокування диференціалів та понижені передачі. Витрата пального також може декого “здивувати” – в середньому 25 літрів на 100 км. Саме тому в Україні досить часто обладнують ці авто системою ГБО.

Загалом, автомобіль справляє враження монструозності та брутальності. Схожі почуття він викликає не тільки у перехожих, а й у водія у салоні. Потрапляючи всередину, одразу розумієш, Hummer H2 все ще зберіг частину свого військового коріння від свого попередника – H1.

Концерном General Motors було випущено 140 тисяч таких авто. Модель H2 було розроблено на базі Chevrolet Silverado, тому Хаммер буває також у версії пікап. Випускалась модель з 2002 по 2009 рік.

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В Україні ціни на подібний Hummer H2 коливаються в межах від $20 000 до $40 000 в залежності від стану та року випуску авто. Проте кожен охочий може спробувати отримати його всього за 100 гривень, зробивши при цьому добру справу.