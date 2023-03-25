16:54, 25 марта 0

За время войны в Украине была создана целая отрасль – производство баги для военных. Один из ее первооткрывателей – Владимир Садык из Черновцов.

Владимир Садык сделал близко 70 машин Vols, их очень любят наши военные, разведчики, экипажи противотанковых расчетов. А недавно он создал новинку – тактический автомобиль на 8 – 10 мест.

В машине есть две отдельные носилки, которые крепятся по бокам. Они просто фиксируются, так же просто снимаются. А сидеть здесь может трое военных. Но это еще не все: в задней части размещаются от шести до семи-восьми человек!

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«Производя баги для военных, я постоянно общаюсь с ними, стараясь как можно больше учесть пожелания ребят, – говорит Владимир Садык, производитель тактических машин Vols. – Поэтому я понял, что идеальная машина должна быть вместительной, вмещать 6-8 человек. Крыша для нее необязательна, ведь даже на броне ребята стараются ехать сверху. Транспорт должен быть легким, это влияет на внедорожные качества и возможность взять больше груза. И еще – водитель должен быть максимально защищен».

Почему так мало брони? Ответ прост. Чем тяжелее автомобиль, тем меньше маневренности и мобильности. Даже эту новую машину едва удалось сделать легче 2 тонн.

Двигатель у машины от "Мерседеса" 606-го, 3-литровый атмосферник. Он посредине, чтобы лучше загрузить ходовую часть. Это положительно отражается на внедорожных качествах. Клиренс под балками 25 см, а под всей машиной – 40 см.

Водитель попадает в кабину, как в БТР – сверху. Люк защищает от атмосферных осадков, но вокруг есть броня, 14 мм стали. Стекло по 5 см, чуть-чуть не дотягивает до 4 класса защиты. Дно под водителем в 6 мм – этого хватает для защиты от противопехотных мин. Впереди есть лючок доступа к педальному узлу, электричеству, рулевой колонке.

Зимние шины при плюсовой температуре хуже держат автомобиль при маневрах, тормозной путь удлиняется. Поэтому ездить на зимних шинах летом опасно ! Рекламная информация

Механическая коробка передач расположена слева, потому что так удобнее конструктивно. Конечно, нужно учиться переключать левой рукой, как на праворульных машинах, но для многих военных это не проблема, потому что на фронте много машин с правым рулем.

Завели, немного есть вибрации, но попробуем, как он ездит. Необычные впечатления, потому что ты сидишь между передними колесами. Поэтому когда выезжаешь на холмик, ничего не видишь перед собой. Но полного привода вроде бы и не нужно – машина на моноприводе очень легко все проезжает. Единственное, что не хватает гидроусилителя, потому что руль тяжело вращать.

Благодаря тому, что дизель атмосферный, момента хватает с самых низов. На нем, еще и благодаря зубастым шинам, он очень легко ездит. Разумеется, с полным поводом было бы лучше. Но тогда машина будет еще тяжелее.

Второе ощущение – такое впечатление, будто играешь в компьютерную игру. Ты видишь горки, ямы, но просто едешь. И особо не чувствуешь этого. Сидишь фактически между передними колесами, у тебя подпружиненное кресло. Потому ты не чувствуешь, что происходит.

Но главные усилия Садика сконцентрированы все же на массовом производстве баги, которые за этот год уже существенно эволюционировали. Год назад это были машины с бензиновым ВАЗовским мотором, теперь их вооружают 1.9-литровым дизелем от третьего Volkswagen Golf. Но и других перемен хватает.

Тяги по сравнению с хилым "Жигулевским" мотором стало гораздо больше, но и громче он кажется существенно. Впрочем, это не мешает багги преодолевать такие препятствия, куда не поедет ни один внедорожник, не говоря уже о тяжелых броневиках, которые весной боятся наших раскисших почв.