На случай, если Porsche Boxster переживет конец света.

Это сумасшедшее творение называется так: Apocalypse-Ready GT3 Powered Porsche Boxster LeMons Racer. То есть, "готовый для апокалипсиса болид для гонки ЛиМон с мотором Porsche Boxster GT3". Возможно, видео объяснит лучше.

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Дрифткар с пулеметами и бампером с резаками способен и на треке себя показать, и армию живых мертвецов одолеть. А еще принять участие в пародийной гонке “24 Часа ЛиМонов”. Технические составляющие Porsche Boxster 2000 года выпуска, производительность всех его агрегатов и узлов были настроены на дрифт.

Создателем автомобиля выступил Вали Предеску из студии Vali Motorsports. Он не скрывает, что вдохновением для этого проекта послужила лента “Безумный Макс: Дорога гнева”. Вали, вроде, строил автомобиль для участия в соревнованиях “24 Часа ЛиМонов”, где выступают на машинах не дороже $500. Однако, судя по всему, стоимость проекта намного превысила эту сумму, поэтому для участия в соревнованиях придется подыскать что-то другое.

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