На випадок, якщо Porsche Boxster переживе кінець світу.

Це безумне творіння називається так: Apocalypse-Ready GT3 Powered Porsche Boxster LeMons Racer. Тобто, “готовий для апокаліпсису болід для перегонів ЛиМон з мотором Porsche Boxster GT3”. Можливо, відео пояснить краще.

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Дріфткар з кулеметами та бампером з різаками здатен і на треку себе показати і армію живих мерців здолати. А ще взяти участь в пародійній гонці “24 Години ЛиМонів”. Технічні складові Porsche Boxster 2000 року випуску, продуктивність усіх його агрегатів та вузлів були налаштовані на дріфт.

Творцем автомобіля виступив Валі Предеску зі студії Vali Motorsports. Він не приховує, що натхненням для цього проекту послужила стрічка “Шалений Макс: Дорога гніву”. Валі, начебто, будував автомобіль для участі у змаганнях “24 Години ЛиМонів”, де виступають на машинах не дорожчих $500. Однак, судячи з усього вартість проекту набагато перевищила цю суму, тож для участі у змаганнях доведеться підшукати щось інше.

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