Husqvarna Mobility выпустила новую версию туристического мотоцикла

Новый мотоцикл для путешествий Norden 901 Expedition 2025 имеет десять доступных настроек, которые райдеры могут регулировать в зависимости от своего уровня навыков, рельефа местности и погодных условий, сообщает Husqvarna. Для опытных водителей интересным будет обновленный регулятор скольжения, который является частью системы контроля тяги мотоцикла на поворотах (MTC).

Norden 901 Expedition производится с двухцилиндровым двигателем объемом 889 куб. см 105 л.с. и 100 Нм крутящего момента. Двухколесная машина получила подвеску WP XPLOR, регулируемую по сжатию, отскоку и предварительному натяжению, обеспечивая 240 миллиметров хода. Это позволяет ее владельцам настраивать нужные параметры в соответствии со своими предпочтениями.

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Технические аксессуары включают подогрев ручек и сидений для холодного климата, туристическое лобовое стекло и боковой багажный комплект сумок (ящиков) вместимостью 36 литров.

Среди опций Norden 901 Expedition – новые зеркала, система предупреждения об аварийной световой сигнализации и порт зарядки USB-C.

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Фото: Husqvarna

Мотоцикл также получил усовершенствованную выхлопную систему для улучшения производительности двигателя с соблюдением норм по выбросам.

5-дюймовый TFT-дисплей предоставляет важную информацию: скорость, расход топлива и температуру охлаждающей жидкости.

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Водители могут загрузить программу Ride Husqvarna Motorcycles и соединить ее с модулем подключения машины через Bluetooth.

Приложение имеет пошаговую навигацию с информацией о дорожном движении в реальном времени на экране, а также управление музыкой и звонками через соединение Bluetooth. Подключение также позволяет управлять выбором музыки с помощью кнопок на рулевом колесе.