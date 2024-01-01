Husqvarna Mobility випустила нову версію туристичного мотоцикла

Новий мотоцикл для мандрівок Norden 901 Expedition 2025 має десять доступних налаштувань, які райдери можуть регулювати залежно від свого рівня навичок, рельєфу місцевості та погодних умов, повідомляє Husqvarna. Для досвідчених водіїв цікавим буде оновлений регулятор ковзання, який є частиною системи контролю тяги мотоцикла на поворотах (MTC).

Norden 901 Expedition виробляється з двоциліндровим двигуном об'ємом 889 куб. см 105 к.с. і 100 Нм крутного моменту. Двоколісна машина отримала підвіску WP XPLOR, що регулюється за стиском, відскоком і попереднім натягом, забезпечуючи 240 міліметрів ходу. Це дозволяє її власникам налаштовувати потрібні параметри відповідно до своїх уподобань.

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Технічні аксесуари охоплюють підігрів ручок і сидінь для холодного клімату, туристичне лобове скло і бічний багажний комплект сумок (ящиків) місткістю 36 літрів.

Серед опцій Norden 901 Expedition – нові дзеркала, система попередження про аварійну світлову сигналізацію та порт зарядки USB-C.

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Фото: Husqvarna

Мотоцикл також отримав удосконалену вихлопну систему для покращення продуктивності двигуна з дотриманням норм щодо викидів.

5-дюймовий TFT-дисплей надає важливу інформацію: швидкість, витрату палива та температуру охолоджуючої рідини.

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Водії можуть завантажити програму Ride Husqvarna Motorcycles і з’єднати її з модулем підключення машини через Bluetooth.

Додаток має покрокову навігацію з інформацією про дорожній рух у реальному часі на екрані, а також керування музикою та дзвінками через з’єднання Bluetooth. Підключення також дозволяє керувати вибором музики за допомогою кнопок на кермі.