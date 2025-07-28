Hyundai готовит новый бюджетный электромобиль под названием Ioniq 2

В то время, как Kia представила ряд доступных электромобилей – EV3 и EV4, а также концепцию EV2, что вскоре получит серийную версию, Hyundai сосредоточился на больших и дорогих моделях, таких как Ioniq 9 и Ioniq 6N, который дебютировал недавно.

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Однако, как отмечает Carscoops, доступная модель уже на подходе, поскольку фотографы-шпионы, вероятно, зафиксировали прототип будущего Ioniq 2. Он имел сплошной толстый камуфляж, но, по размерам почти похож на Kia EV2. Несмотря на сходство, EV2 позиционируют как кроссовер, тогда как Ioniq 2 – похоже, будет традиционным хэтчбеком.

На кадрах заметно, что он будет иметь вертикальную переднюю часть с большим воздухозаборником и узкими фарами. Линия крыши плавная, а колесные диски имеют небольшой диаметр и “обуты” в резину Hankook iON GT. Это летние шины, разработаны специально для компактных электромобилей.

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Задняя часть не будет такая высокая, как может показаться из-за камуфляжа, но, похоже, Ioniq 2 будет иметь относительно простой задний бампер с тонкими светодиодными задними фонарями. Сейчас об автомобиле известно немного, но, вероятно, он будет иметь много общего с EV2 и EV3. Это может означать, что он будет построен на электрической глобальной модульной платформе под названием E-GM и будет иметь аккумуляторную батарею емкостью 58,3 кВт-ч вместе с электромотором на передней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.).