Hyundai готує новий бюджетний електромобіль під назвою Ioniq 2

В той час, як Kia представила низку доступних електромобілів – EV3 та EV4, а також концепцію EV2, що незабаром отримає серійну версію, Hyundai зосередився на більших і дорожчих моделях, таких як Ioniq 9 та Ioniq 6N, котрий дебютував нещодавно.

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Однак, як зазначає Carscoops, доступна модель вже на підході, оскільки фотографи-шпигуни, вірогідно, зафіксували прототип майбутнього Ioniq 2. Він мав суцільний товстий камуфляж, але, за розмірами майже подібний до Kia EV2. Попри схожість, EV2 позиціонують як кросовер, тоді як Ioniq 2 – схоже, буде традиційним хетчбеком.

На кадрах помітно, що він матиме вертикальну передню частину з великим повітрозабірником та вузькими фарами. Лінія даху плавна, а колісні диски мають невеликий діаметр й “взуті” в гуму Hankook iON GT. Це літні шини, розроблені спеціально для компактних електромобілів.

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Задня частина не буде така висока, як може здатись через камуфляж, але, схоже, Ioniq 2 матиме відносно простий задній бампер з тонкими світлодіодними задніми ліхтарями. Наразі про автомобіль відомо небагато, але, ймовірно, він матиме багато спільного з EV2 та EV3. Це може означати, що він буде побудований на електричній глобальній модульній платформі під назвою E-GM та матиме акумуляторну батарею ємністю 58,3 кВт-год разом з електромотором на передній осі потужністю 150 кВт (204 к.с.).