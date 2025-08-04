Hyundai готовит совершенно новый Tucson: первые фото

Как отмечает Autoevolution, на кадрах заметно, что новая генерация кроссовера получит более квадратную форму текущего Santa Fe. Правильное сочетание дизайна, функций и возможностей является приоритетом Hyundai, поскольку Tucson является одним из бестселлеров бренда. Интересно, что ранее корейский автопроизводитель имел единый дизайн для всей своей линейки под названием “Sensuous Sportiness”, но теперь это не так. Сейчас почти каждая модель выглядит так, будто ее разрабатывали в вакууме, по крайней мере с точки зрения внешнего дизайна.

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С Tucson все было в порядке, ведь он дебютировал в то время, когда дизайн Hyundai еще имел определенное направление. Однако, новая модель пятого поколения может позаимствовать внешность старшего брата. Несмотря на противоречивые изменения дизайна, Tucson следующего поколения все еще имеет козырь в рукаве, поскольку является одной из первых моделей Hyundai, которая перейдет на новую информационно-развлекательную операционную систему Pleos.

Это первый шаг Hyundai в сферу программно-определяемых автомобилей, хотя, вероятно, сначала система будет иметь определенные ограничения функционала. Известно, что интерфейс пользователя будет вдохновлен минималистичным подходом Tesla, но Hyundai все еще будет предлагать физические кнопки для ключевых функций.

Согласно последним тенденциям в автоиндустрии, Hyundai Tucson 2027 года больше не будет предлагаться с дизельными двигателями. Все варианты силовых агрегатов будут иметь определенную степень электрификации, с вариантами мягкого гибрида, полного гибрида и гибридной системы с подзарядкой от сети. Благодаря большей емкости аккумулятора, последняя может обеспечить более 100 км запаса хода на электрической тяге.

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Слухи указывают на то, что Hyundai сделает Tucson немного больше, противопоставив его Toyota RAV4. Ожидается, что старт производства новой генерации кроссовера, которая, вероятно, получит индекс NX5, начнется в третьем квартале 2026 года.