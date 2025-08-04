Hyundai готує абсолютно новий Tucson: перші фото

Як зазначає Autoevolution, на кадрах помітно, що нова генерація кросовера отримає більш квадратну форму поточного Santa Fe. Правильне поєднання дизайну, функцій та можливостей є пріоритетом Hyundai, оскільки Tucson є одним з бестселерів бренду. Цікаво, що раніше корейський автовиробник мав єдиний дизайн для всієї своєї лінійки під назвою “Sensuous Sportiness”, але тепер це не так. Зараз майже кожна модель виглядає так, ніби її розробляли у вакуумі, принаймні з погляду зовнішнього дизайну.

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З Tucson все було гаразд, адже він дебютував в той час, коли дизайн Hyundai ще мав певний напрямок. Проте, нова модель п’ятого покоління може запозичити зовнішність старшого брата. Попри суперечливі зміни дизайну, Tucson наступного покоління все ще має козир в рукаві, оскільки є однією з перших моделей Hyundai, яка перейде на нову інформаційно-розважальну операційну систему Pleos.

Це перший крок Hyundai у сферу програмно-визначених автомобілів, хоча, ймовірно, спершу система матиме певні обмеження функціоналу. Відомо, що інтерфейс користувача буде натхненний мінімалістичним підходом Tesla, але Hyundai все ще пропонуватиме фізичні кнопки для ключових функцій.

Відповідно до останніх тенденцій в автоіндустрії, Hyundai Tucson 2027 року більше не пропонуватиметься з дизельними двигунами. Усі варіанти силових агрегатів матимуть певний ступінь електрифікації, з варіантами м’якого гібрида, повного гібрида та гібридної системи з підзарядкою від мережі. Завдяки більшій ємності акумулятора, остання може забезпечити понад 100 км запасу ходу на електричній тязі.

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Чутки вказують на те, що Hyundai зробить Tucson трохи більшим, протиставивши його Toyota RAV4. Очікується, що старт виробництва нової генерації кросовера, яка, вірогідно, отримає індекс NX5, розпочнеться в третьому кварталі 2026 року.