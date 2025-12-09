Hyundai готовится вернуть бензиновый хот-хэтч i30 N

Первый i30 N появился в 2017 году и мгновенно стал культовым, закрепив статус Hyundai N как настоящей спортивной марки. После обновления в 2020 году и прекращения продаж в Европе в 2024-м казалось, что хэтчбек навсегда останется историей. Но модель продолжала жить на рынках Австралии и Новой Зеландии, где получала мелкие технические обновления, и именно там она фактически пережила паузу европейской эры.

По информации Autocar, Hyundai уже активно разрабатывает следующий i30 N, хотя компания пока не раскрывает технические подробности. Однако в Hyundai официально подтвердили, что новое поколение спортивных моделей N не будет ограничиваться электромобилями - в стратегии бренда остаются место и для ДВС, и для гибридов. Руководство подразделения N подчеркивает, что в планах до 2030 года выпустить семь новых моделей с различными типами силовых установок.

По предварительным данным, именно гибрид станет ключом к возвращению i30 N в Европу. Вероятно, модель получит модернизированный 1,5-литровый турбодвигатель в сочетании с электроприводом или совершенно новый силовой агрегат. Некоторые источники упоминают и о тестировании высокооборотного агрегата на базе прототипа со среднемоторной компоновкой.

В любом случае сохранение нынешнего 2.0 T-GDi мощностью 276 л.с., скорее всего, нереалистично из-за жестких стандартов выбросов. Изменения коснутся и трансмиссии: механическая коробка передач, которую так любили фанаты, вероятно, отойдет в прошлое, уступив место автомату с двойным сцеплением.Параллельно Hyundai готовит очередное обновление всего семейства i30.

Это будет уже третий рестайлинг модели, выпускаемой с конца 2016 года. Прототипы с камуфляжем уже неоднократно замечали в Европе, что указывает на желание бренда в который раз продлить жизненный цикл модели. Обновленный i30 может дебютировать в конце 2026 или в начале 2027 года - и именно тогда должна появиться новая версия N, если проект продолжит двигаться по плану.

Возвращение i30 N может стать важным событием на фоне исчезновения традиционных конкурентов. Ford Focus ST и Honda Civic Type R официально покинули европейский рынок, а значит, среди хот-хэтчей с ДВС фактически остались только VW Golf GTI и будущая Toyota GR Corolla.

Это создает редкую нишу, которую обновленный i30 N мог бы занять, особенно учитывая высокую узнаваемость первой генерации. В более широком сегменте компакт-класса стандартный i30 все еще соревнуется с гигантами рынка, такими как VW Golf, Opel Astra, Peugeot 308 и Toyota Corolla.