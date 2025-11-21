Hyundai показала дикий Crater Concept

Первый взгляд на Crater Concept сразу вызывает ощущение знакомости. Спереди он напоминает Hyundai Kona: округлый бампер, те же “Parametric Pixel” фары, окутывающие крылья, и узнаваемая геометрия светотехники. Нечто подобное появляется и сзади, если отбросить брутальные пластиковые формы.

Также интересно Hyundai INSTER уже в Украине

Дизайн: Kona на стероидах

Hyundai выбрала для концепта новый цвет Dune Gold Matte, вдохновленный побережьем Калифорнии. Оранжевые акценты добавляют контраста, а камуфляжные расширители крыльев перекликаются с Ioniq 5 XRT.

Автомобиль буквально увешан аксессуарами. Над крышей - огромная платформа под дополнительный свет и груз. По бокам - стальные тросы, которые натягиваются от крыльев до крыши и оберегают авто от веток при движении по бездорожью. Спереди и сзади есть буксирные крюки, один из которых Hyundai официально называет... открывалкой для бутылок на кемпинге.

Двери без стойки и салон без экранов

Crater Concept - полноценный четырехдверный автомобиль, но задние двери открываются в противоположную сторону, “каретным” стилем. В результате получаем полностью открытое пространство без центральных стоек - роль усиления выполняет стальной каркас безопасности.

Но настоящий сюрприз внутри - полное отсутствие больших экранов. Hyundai экспериментирует с концепцией "Bring Your Own Device": цифровой интерфейс водитель создает сам, используя собственные гаджеты.

Также интересно как будет выглядеть первый полноразмерный пикап Hyundai

Интерьер: сумасшедшие формы и свет отовсюду

Hyundai максимально отошла от классического салона:

панель приборов - "crash pad", кусок металла будто согнутый ударом; мелкие отверстия пропускают подсветку;

сиденья имеют цилиндрические подушки и выглядят как детали из sci-fi фильма;

квадратный руль завершает композицию необычных форм;

отделка - кожа, алькантара, шлифованный металл - создает ощущение "промышленной прочности".

Поедет ли в серию?

Честно? Вряд ли. Hyundai прямо заявляет, что Crater - это дизайнерское исследование и демонстрация эмоциональных идей для будущих моделей XRT. Серийной версии ждать не стоит, но некоторые элементы могут появиться на реальных внедорожных моделях бренда.

И если Hyundai действительно хочет сделать XRT полноценным конкурентом в жестком оффроад-сегменте - такой подход выглядит правильным. Пусть несут в серию хотя бы половину этой смелости.