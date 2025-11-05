Как будет выглядеть первый полноразмерный пикап Hyundai: фото

Генеральный директор Hyundai Australia Дон Романо в интервью изданию Drive подтвердил, что будущий “ute” (так в Австралии называют пикапы) станет настоящим прорывом для компании. “Я не уйду, пока у нас не появится собственный пикап. Мой действующий контракт с компанией действует еще два с половиной года, и за это время он точно появится”, — категорично заявил Романо.

Несмотря на сжатые сроки, руководитель убежден, что Hyundai представит один из лучших в классе пикапов, с собственной архитектурой и технологиями. Он также отверг предыдущие намеки на возможное сотрудничество с General Motors. “Я не думаю, что мы будем использовать общую платформу. Мы могли бы просто взять готовое решение и переименовать его, но это не наш путь”, — отметил он.

Романо отметил, что Hyundai стремится создать уникальный автомобиль, который будет выделяться не только дизайном, но и инженерными решениями. В частности, речь идет о новых технологиях полного привода и силовых агрегатов, которые “существенно отличаться от того, что предлагают нынешние лидеры сегмента”.

Пикап Hyundai должен появиться на рынке в течение ближайших 30 месяцев, что означает возможную премьеру в 2027 году. Он будет ориентирован на главных конкурентов - Toyota Hilux и Ford Ranger, которые доминируют на австралийском рынке. “Да, мы опаздываем, но будем сильнее. Думаю, это лучший способ это сказать”, — подытожил Романо.