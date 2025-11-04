Новый Hyundai Ioniq 3 заметили во время испытаний: что о нем известно

Как пишет Carscoops, модель эволюционирует из концепта Hyundai Three, представленного осенью на автосалоне в Мюнхене, и станет самым доступным электромобилем в семействе Ioniq, расположившись ниже Ioniq 5 и Ioniq 6. Новинка разработана на упрощенной версии электрической платформы E-GMP, работающей на 400-вольтовой архитектуре, тогда как старшие модели используют 800-вольтовую систему. Это означает меньшую мощность зарядки, но и заметно более низкую цену.

Новый стиль и пропорции

Экстерьер Ioniq 3 сохраняет характерный минимализм семейства Ioniq, но имеет собственный узнаваемый образ. Короткий, слегка наклоненный нос, приподнятая задняя часть и вытянутая линия крыши создают силуэт кроссовера-хэтчбека. В дизайне использованы утопленные дверные ручки, компактные LED-оптики и обтекаемые формы кузова, улучшающие аэродинамику. По сравнению с концептом, серийная версия выглядит более практичной и подготовленной к ежедневному использованию.

Новый интерьер и дебют Pleos Connect

Внутри Hyundai полностью изменил подход к дизайну. Ioniq 3 не имеет объединенной панели приборов и мультимедийного дисплея, как у старших моделей. Вместо этого водитель видит сверхтонкую цифровую панель приборов, расположенную под самым лобовым стеклом, а главным элементом стал большой сенсорный экран, подобный Tesla.

Именно этот экран стал площадкой для дебюта новой системы Pleos Connect, которая заменит текущую мультимедийную платформу Hyundai в 2026 году. Она создана на базе Android Automotive OS и имеет интерфейс, максимально похожий на смартфон: с настраиваемыми иконками, виджетами и быстрым доступом к приложениям. Пользователи смогут создавать облачные профили Pleos ID, которые сохраняют личные настройки - от положения сиденья до любимых радиостанций - и загружаются в любом автомобиле Hyundai с Pleos Connect.

Система также поддерживает интеллектуального ассистента Gleo AI, реагирующего на естественную речь, позволяя управлять климатом, навигацией и мультимедиа голосом. Несмотря на цифровизацию, интерьер не лишен физических элементов - под главным дисплеем оставили несколько аппаратных кнопок и поворотных регуляторов для важнейших функций, что пригодится во время движения.

Потенциальные технические характеристики

Hyundai пока не раскрывает технических подробностей, но учитывая общую платформу с Kia EV4, можно ожидать две версии с аккумуляторами емкостью около 58 и 81 кВт-ч. Вероятная мощность одного переднего электродвигателя составит около 200 л.с., а запас хода - до 640 км на одном заряде.

Выход на рынок

Поскольку разработка Ioniq 3, похоже, находится на финальной стадии, ожидается, что Hyundai представит серийную версию в середине 2026 года. Модель станет самым компактным и самым доступным электромобилем в линейке бренда, но именно он может стать ключевым - ведь его миссия заключается в массовом расширении рынка электромобилей Hyundai, делая бренд ближе к широкой аудитории.