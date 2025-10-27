Дебютировал Hyundai Venue второго поколения: больше технологий, пространства и стиля

Модель, которая является одним из самых популярных SUV бренда Hyundai на глобальных рынках (кроме Европы, где ее заменяет Bayon), выходит в новой генерации в Индии, а впоследствии, вероятно появится и в других странах. Venue второго поколения радикально изменился внешне. Дизайнеры Hyundai сделали его более брутальным и геометрическим, приблизив по стилю к моделям Exter и Tucson.

Спереди появились разделенные светодиодные фары Quad Beam, дневные ходовые огни "Twin Horn" и световая полоса на всю ширину капота, интегрирована в квадратную решетку радиатора. Новый передний бампер с металлической накладкой добавляет авто внедорожного характера. Кузов стал на 48 мм выше и на 30 мм шире, а колесная база выросла на 20 мм, что положительно повлияло на внутреннее пространство. При этом длина осталась стандартной для индийской версии - 3995 мм.

Сзади Venue получил светодиодные фонари на всю ширину кузова и массивную накладку на бампер. Новые 16-дюймовые диски с алмазной шлифовкой и рейлинги на крыше подчеркивают внедорожный стиль. Внутри Venue полностью переработан. Теперь центральным элементом является изогнутая панель с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями - цифровой приборной панелью и мультимедиа. Обновленная передняя консоль сохранила физические кнопки управления климатом, а новый руль с эмблемой в стиле Ioniq 5 добавляет премиальности.

Интерьер выполнен в цветах Dark Navy и Dove Grey, имеет эмбиентную подсветку Moon White, сиденья из кожи Nappa и задние дефлекторы обдува. Кроме того, Hyundai обещает улучшенное пространство для ног и задние шторки для защиты от солнца.

Как пишет Carscoops, несмотря на новое поколение, под капотом - знакомые моторы. Покупателям доступны три варианта:

1,2-литровый бензиновый атмосферный (83 л.с.);

1,0-литровый турбобензиновый (120 л.с.);

1,5-литровый турбодизель (116 л.с.).

Привод - только передний. Коробки передач - механическая, автоматическая с гидротрансформатором или вариатор CVT, в зависимости от комплектации. Старт продаж в Индии запланирован на 4 ноября, а другие рынки присоединятся позже. Hyundai Venue остается ключевой моделью для бренда, поэтому вполне вероятно, что обновленная версия появится и на других континентах.