Дебютував Hyundai Venue другого покоління: більше технологій, простору і стилю

Модель, яка є одним із найпопулярніших SUV бренду Hyundai на глобальних ринках (окрім Європи, де її замінює Bayon), виходить у новій генерації в Індії, а згодом, вірогідно з’явиться і в інших країнах. Venue другого покоління радикально змінився зовні. Дизайнери Hyundai зробили його більш брутальним і геометричним, наблизивши за стилем до моделей Exter та Tucson.

Читайте також: В Києві різні моделі Hyundai протестували в екстремальних умовах: відео

Спереду з’явилися розділені світлодіодні фари Quad Beam, денні ходові вогні «Twin Horn» та світлова смуга на всю ширину капота, інтегрована у квадратну решітку радіатора. Новий передній бампер із металевою накладкою додає авто позашляхового характеру. Кузов став на 48 мм вищим і на 30 мм ширшим, а колісна база зросла на 20 мм, що позитивно вплинуло на внутрішній простір. При цьому довжина залишилась стандартною для індійської версії — 3995 мм.

Ззаду Venue отримав світлодіодні ліхтарі на всю ширину кузова та масивну накладку на бампер. Нові 16-дюймові диски з алмазним шліфуванням і рейлінги на даху підкреслюють позашляховий стиль. Усередині Venue повністю перероблений. Тепер центральним елементом є вигнута панель із двома 12,3-дюймовими дисплеями — цифровою приборною панеллю та мультимедіа. Оновлена передня консоль зберегла фізичні кнопки управління кліматом, а нове кермо з емблемою у стилі Ioniq 5 додає преміальності.

Також цікаво: Hyundai відкликає понад 135 тисяч Santa Fe, адже вони можуть спалахнути під час аварії

Інтер’єр виконаний у кольорах Dark Navy та Dove Grey, має ембієнтне підсвічування Moon White, сидіння зі шкіри Nappa та задні дефлектори обдуву. Крім того, Hyundai обіцяє покращений простір для ніг і задні шторки для захисту від сонця.

Як пише Carscoops, попри нове покоління, під капотом — знайомі мотори. Покупцям доступні три варіанти:

1,2-літровий бензиновий атмосферний (83 к.с.);

1,0-літровий турбобензиновий (120 к.с.);

1,5-літровий турбодизель (116 к.с.).

Читайте також: Hyundai відмовляється від роботизованої коробки передач

Привід — лише передній. Коробки передач — механічна, автоматична з гідротрансформатором або варіатор CVT, залежно від комплектації. Старт продажів у Індії заплановано на 4 листопада, а інші ринки приєднаються пізніше. Hyundai Venue залишається ключовою моделлю для бренду, тож цілком ймовірно, що оновлена версія з’явиться і на інших континентах.