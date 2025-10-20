В Києві різні моделі Hyundai протестували в екстремальних умовах: відео

Прості водії тестували автомобілі в міських умовах і на пересіченій місцевості, оцінюючи їхню поведінку, характер та зручність заднього ряду сидінь. Крім того, автори також заміряли реальну динаміку кожної моделі з 5 людьми в салоні, а після завершення поїздки порівняли показники витрати пального з бортового комп’ютера з реальними даними, отриманими під час заправки “до повного баку”.

Для тест-драйву були доступні наступні автівки:

Hyundai Staria 2.2 CRDi (дизель) + 8АТ, 4WD, 177 к.с., 430 Нм;

Hyundai Elantra 1.6 MPi (бензин) + 6АТ, 2WD, 127,5 к.с., 154 Нм;

Hyundai Venue 1.6 MPi (бензин) + 6АТ, 2WD, 123 к.с., 154 Нм;

Hyundai Tucson 2.5 GDi (бензин) + 8АТ, 4WD, 190 к.с., 242 Нм;

Hyundai Tucson 2.0 MPi (бензин) + 6АТ, 2WD, 156 к.с., 192 Нм.

Тестові автомобілі надав дилерський центр “Едем-Авто”.

Автори вирішили продемонструвати реальну динаміку автомобілів у цікавий спосіб. Серед команди експертів було обрано 5 найважчих людей. В результаті навантаження на автомобіль становило додаткових 566 кілограмів, і як наслідок, показники розгону від 0 до 100 км/год були в середньому на 2 секунди вищими, ніж декларував автовиробник. Усі показники наведено в таблиці вище.

Загальний маршрут довжиною понад 100 кілометрів включав ділянку з поганим дорожнім покриттям на Подолі, змішаний цикл під час поїздки Кільцевою дорогою Києва, а також ділянки з грунтовим покриттям, які після дощу місцями перетворились на справжнє болото.

“Народні експерти” за підсумками тест-драйву виставляли відповідну оцінку тестовим автомобілям у кожній з категорії. Загалом, автомобілі Hyundai отримували переважно схвальні відгуки: Tucson хвалили за енергоємну підвіску, Staria за високий рівень комфорту й зручні капітанські крісла, Venue за гарну оглядовість, а Elantra – за непогану паливну економічність.