В Киеве разные модели Hyundai протестировали в экстремальных условиях: видео

Простые водители тестировали автомобили в городских условиях и на пересеченной местности, оценивая их поведение, характер и удобство заднего ряда сидений. Кроме того, авторы также замеряли реальную динамику каждой модели с 5 людьми в салоне, а после завершения поездки сравнили показатели расхода топлива с бортового компьютера с реальными данными, полученными во время заправки “до полного бака”.

Также интересно: В Киеве провели масштабный тест-драйв автомобилей Renault: видео

Для тест-драйва были доступны следующие автомобили:

Hyundai Staria 2.2 CRDi (дизель) + 8АТ, 4WD, 177 л.с., 430 Нм;

Hyundai Elantra 1.6 MPi (бензин) + 6АТ, 2WD, 127,5 л.с., 154 Нм;

Hyundai Venue 1.6 MPi (бензин) + 6АТ, 2WD, 123 л.с., 154 Нм;

Hyundai Tucson 2.5 GDi (бензин) + 8АТ, 4WD, 190 л.с., 242 Нм;

Hyundai Tucson 2.0 MPi (бензин) + 6АТ, 2WD, 156 л.с., 192 Нм.

Тестовые автомобили предоставил дилерский центр “Эдем-Авто”.

Авторы решили продемонстрировать реальную динамику автомобилей интересным способом. Среди команды экспертов было выбрано 5 самых тяжелых людей. В результате нагрузка на автомобиль составила дополнительных 566 килограммов, и как следствие, показатели разгона от 0 до 100 км/ч были в среднем на 2 секунды выше, чем декларировал автопроизводитель. Все показатели приведены в таблице выше.

Читайте также: Как выбрать свой первый автомобиль: советы новичкам

Общий маршрут длиной более 100 километров включал участок с плохим дорожным покрытием на Подоле, смешанный цикл во время поездки по Кольцевой дороге Киева, а также участки с грунтовым покрытием, которые после дождя местами превратились в настоящее болото.

“Народные эксперты” по итогам тест-драйва выставляли соответствующую оценку тестовым автомобилям в каждой из категории. В целом, автомобили Hyundai получали преимущественно положительные отзывы: Tucson хвалили за энергоемкую подвеску, Staria за высокий уровень комфорта и удобные капитанские кресла, Venue за хорошую обзорность, а Elantra – за неплохую топливную экономичность.