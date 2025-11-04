Новий Hyundai Ioniq 3 помітили під час випробувань: що про нього відомо

Як пише Carscoops, модель еволюціонує з концепту Hyundai Three, представленого восени на автосалоні в Мюнхені, та стане найдоступнішим електромобілем у сімействі Ioniq, розташувавшись нижче за Ioniq 5 і Ioniq 6. Новинка розроблена на спрощеній версії електричної платформи E-GMP, що працює на 400-вольтовій архітектурі, тоді як старші моделі використовують 800-вольтову систему. Це означає меншу потужність зарядки, але й помітно нижчу ціну.

Новий стиль і пропорції

Екстер’єр Ioniq 3 зберігає характерний мінімалізм сімейства Ioniq, але має власний впізнаваний образ. Короткий, злегка нахилений ніс, піднята задня частина та витягнута лінія даху створюють силует кросовера-хетчбека. У дизайні використано втоплені дверні ручки, компактні LED-оптики та обтічні форми кузова, що покращують аеродинаміку. Порівняно з концептом, серійна версія виглядає більш практичною та підготовленою до щоденного використання.

Новий інтер’єр і дебют Pleos Connect

Всередині Hyundai повністю змінив підхід до дизайну. Ioniq 3 не має об’єднаної панелі приладів і мультимедійного дисплея, як у старших моделей. Замість цього водій бачить надтонку цифрову панель приладів, розташовану під самим лобовим склом, а головним елементом став великий сенсорний екран, подібний до Tesla.

Саме цей екран став майданчиком для дебюту нової системи Pleos Connect, яка замінить поточну мультимедійну платформу Hyundai у 2026 році. Вона створена на базі Android Automotive OS і має інтерфейс, максимально схожий на смартфон: з налаштовуваними іконками, віджетами та швидким доступом до додатків. Користувачі зможуть створювати хмарні профілі Pleos ID, які зберігають особисті налаштування — від положення сидіння до улюблених радіостанцій — і завантажуються в будь-якому автомобілі Hyundai з Pleos Connect.

Система також підтримує інтелектуального асистента Gleo AI, що реагує на природну мову, дозволяючи керувати кліматом, навігацією та мультимедіа голосом. Попри цифровізацію, інтер’єр не позбавлений фізичних елементів — під головним дисплеєм залишили кілька апаратних кнопок і поворотних регуляторів для найважливіших функцій, що стане у пригоді під час руху.

Потенційні технічні характеристики

Hyundai поки що не розкриває технічних подробиць, але враховуючи спільну платформу з Kia EV4, можна очікувати дві версії з акумуляторами ємністю близько 58 та 81 кВт-год. Ймовірна потужність одного переднього електродвигуна становитиме близько 200 к.с., а запас ходу — до 640 км на одному заряді.

Вихід на ринок

Оскільки розробка Ioniq 3, схоже, перебуває на фінальній стадії, очікується, що Hyundai представить серійну версію в середині 2026 року. Модель стане найкомпактнішим і найдоступнішим електромобілем у лінійці бренду, але саме він може стати ключовим — адже його місія полягає у масовому розширенні ринку електромобілів Hyundai, роблячи бренд ближчим до широкої аудиторії.