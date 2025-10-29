Hyundai представив новий електрокросовер EO за $16 870

Hyundai EO отримав доволі агресивне ціноутворення — від 119 800 юанів, що еквівалентно приблизно $16 870. Це на 7,85% дешевше, ніж під час попередніх продажів, коли ціна стартувала з 130 000 юанів, пише Chevpost.

Ціни та конкуренти Hyundai EO

Модель доступна у трьох комплектаціях:

Fun — 119 800 юанів

Smart — 129 800 юанів

Tech — 149 800 юанів

Конкуренти в Китаї — серйозні: BYD Yuan Plus (115 800–145 800 юанів) і Geely Galaxy E5 (109 800–145 800 юанів). Hyundai чітко натякає, що готова битися за місце під сонцем у найдинамічнішому електроринку світу.

Техніка, що має переконати китайців

Hyundai EO побудований на модульній електричній платформі E-GMP. Габарити:

довжина — 4 615 мм

ширина — 1 875 мм

висота — 1 698 мм

колісна база — 2 750 мм

Під капотом — передній електромотор потужністю 160 кВт (215 к.с.) і моментом 310 Н·м. Для версії Tech передбачено повний привід із сумарною потужністю 233 кВт.

Запас ходу та зарядка

У базі — LFP-батарея на 64,2 кВт·год, що забезпечує запас ходу 540 км за циклом CLTC. Опційно доступна акумуляторна батарея на 88,1 кВт·год, яка збільшує дальність до 722 км.

Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд з 30% до 80% за 27 хвилин — це на рівні сучасних конкурентів.

Hyundai vs. Китай: нова спроба після затишшя

За останні роки південнокорейські виробники суттєво втратили позиції в Китаї. Проте Hyundai EO може стати першим кроком до повернення.

Попередня назва моделі — Hyundai Elexio. Це перший повністю електричний SUV від Beijing Hyundai, який має стати флагманом у «контратакуванні» китайського ринку.

На відміну від японських брендів, що вже успішно адаптувались (Nissan, Toyota), Hyundai довго шукала правильний формат. І тепер, схоже, знайшла його — компактний, технологічний, доступний.

Що це означає для глобального ринку

Для Hyundai EO — це не лише китайська історія. Успіх моделі покаже, чи може корейський бренд повернути довіру покупців у Китаї, а в перспективі — зміцнити позиції на світовому ринку електромобілів, де корейці все частіше змагаються з Tesla, BYD та Geely.

Чому це важливо для Європи та України

Hyundai має чітку стратегію — використовувати Китай як полігон для масових електромоделей. Якщо EO покаже успіх, схожу архітектуру ми побачимо й у європейських версіях.

Для України це потенційно означає появу доступного електрокросовера Hyundai у сегменті до $25 000 — саме того, якого нині бракує на нашому ринку.