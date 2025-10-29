Hyundai представил новый электрокроссовер EO за $16 870

Hyundai EO получил довольно агрессивное ценообразование - от 119 800 юаней, что эквивалентно примерно $16 870. Это на 7,85% дешевле, чем во время предыдущих продаж, когда цена стартовала с 130 000 юаней, пишет Chevpost.

Кстати дебютировал Hyundai Venue второго поколения

Цены и конкуренты Hyundai EO

Модель доступна в трех комплектациях:

Fun - 119 800 юаней

Smart - 129 800 юаней

Tech - 149 800 юаней

Конкуренты в Китае - серьезные: BYD Yuan Plus (115 800–145 800 юаней) и Geely Galaxy E5 (109 800–145 800 юаней). Hyundai четко намекает, что готова сражаться за место под солнцем в самом динамичном электрорынке мира.

Техника, которая должна убедить китайцев

Hyundai EO построен на модульной электрической платформе E-GMP. Габариты:

длина - 4 615 мм

ширина - 1 875 мм

высота - 1 698 мм

колесная база - 2 750 мм

Под капотом - передний электромотор мощностью 160 кВт (215 л.с.) и моментом 310 Н-м. Для версии Tech предусмотрен полный привод с суммарной мощностью 233 кВт.

Запас хода и зарядка

В базе - LFP-батарея на 64,2 кВт-ч, обеспечивающая запас хода 540 км по циклу CLTC. Опционально доступна аккумуляторная батарея на 88,1 кВт-ч, которая увеличивает дальность до 722 км.

Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 30% до 80% за 27 минут - это на уровне современных конкурентов.

Также интересно украинский рынок электромобилей вошел в топ-10 Европы

Hyundai vs. Китай: новая попытка после затишья

За последние годы южнокорейские производители существенно потеряли позиции в Китае. Тем не менее Hyundai EO может стать первым шагом к возвращению.

Предварительное название модели - Hyundai Elexio. Это первый полностью электрический SUV от Beijing Hyundai, который должен стать флагманом в "контратаке" китайского рынка.

В отличие от японских брендов, что уже успешно адаптировались (Nissan, Toyota), Hyundai долго искала правильный формат. И теперь, похоже, нашла его - компактный, технологичный, доступный.

Что это означает для глобального рынка

Для Hyundai EO - это не только китайская история. Успех модели покажет, может ли корейский бренд вернуть доверие покупателей в Китае, а в перспективе - укрепить позиции на мировом рынке электромобилей, где корейцы все чаще соревнуются с Tesla, BYD и Geely.

Почему это важно для Европы и Украины

Hyundai имеет четкую стратегию - использовать Китай как полигон для массовых электромоделей. Если EO покажет успех, похожую архитектуру мы увидим и в европейских версиях.

Для Украины это потенциально означает появление доступного электрокроссовера Hyundai в сегменте до $25 000 - именно того, которого сейчас не хватает на нашем рынке.