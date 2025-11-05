Як виглядатиме перший повнорозмірний пікап Hyundai: фото

Генеральний директор Hyundai Australia Дон Романо в інтерв’ю виданню Drive підтвердив, що майбутній “ute” (так в Австралії називають пікапи) стане справжнім проривом для компанії. “Я не піду, поки у нас не з’явиться власний пікап. Мій чинний контракт з компанією діє ще два з половиною роки, і за цей час він точно з’явиться”, — категорично заявив Романо.

Читайте також: Новий Hyundai Ioniq 3 помітили під час випробувань: що про нього відомо

Попри стислі терміни, керівник переконаний, що Hyundai представить один із найкращих у класі пікапів, з власною архітектурою та технологіями. Він також відкинув попередні натяки на можливу співпрацю з General Motors. “Я не думаю, що ми будемо використовувати спільну платформу. Ми могли б просто взяти готове рішення та перейменувати його, але це не наш шлях”, — зазначив він.

Романо наголосив, що Hyundai прагне створити унікальний автомобіль, який виділятиметься не лише дизайном, а й інженерними рішеннями. Зокрема, йдеться про нові технології повного приводу та силових агрегатів, які “суттєво відрізнятимуться від того, що пропонують нинішні лідери сегмента”.

Також цікаво: Hyundai представив новий електрокросовер EO за $16 870

Пікап Hyundai має з’явитися на ринку протягом найближчих 30 місяців, що означає можливу прем’єру у 2027 році. Він буде орієнтований на головних конкурентів — Toyota Hilux та Ford Ranger, які домінують на австралійському ринку. “Так, ми запізнюємося, але будемо сильнішими. Гадаю, це найкращий спосіб це сказати”, — підсумував Романо.