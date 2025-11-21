Hyundai показала дикий Crater Concept

ФОТО: Hyundai|
Hyundai Crater Concept
Перший погляд на Crater Concept одразу викликає відчуття знайомості. Спереду він нагадує Hyundai Kona: округлий бампер, ті самі “Parametric Pixel” фари, які огортають крила, і впізнавана геометрія світлотехніки. Щось подібне з’являється і ззаду, якщо відкинути брутальні пластикові форми.
Дизайн: Kona на стероїдах
Hyundai обрала для концепту новий колір Dune Gold Matte, натхненний узбережжям Каліфорнії. Помаранчеві акценти додають контрасту, а камуфляжні розширювачі крил перегукуються з Ioniq 5 XRT.
Автомобіль буквально обвішаний аксесуарами. Над дахом — величезна платформа під додаткове світло й вантаж. По боках — сталеві троси, які натягуються від крил до даху та оберігають авто від гілок під час руху бездоріжжям. Спереду й ззаду є буксирні гаки, один з яких Hyundai офіційно називає… відкривачкою для пляшок на кемпінгу.
Двері без стійки та салон без екранів
Crater Concept — повноцінний чотиридверний автомобіль, але задні двері відкриваються у протилежний бік, “каретним” стилем. У результаті отримуємо повністю відкритий простір без центральних стійок — роль посилення виконує сталевий каркас безпеки.
Та справжній сюрприз всередині — повна відсутність великих екранів. Hyundai експериментує з концепцією «Bring Your Own Device»: цифровий інтерфейс водій створює сам, використовуючи власні ґаджети.
Інтер’єр: божевільні форми та світло звідусіль
Hyundai максимально відійшла від класичного салону:
- панель приладів — «crash pad», шматок металу ніби зігнутий ударом; дрібні отвори пропускають підсвітку;
- сидіння мають циліндричні подушки та виглядають як деталі зі sci-fi фільму;
- квадратне кермо завершуює композицію незвичних форм;
- оздоблення — шкіра, алькантара, шліфований метал — створює відчуття «промислової міцності».
Чи поїде у серію?
Чесно? Навряд. Hyundai прямо заявляє, що Crater — це дизайнерське дослідження та демонстрація емоційних ідей для майбутніх моделей XRT. Серійної версії чекати не варто, але деякі елементи можуть з’явитися на реальних позашляхових моделях бренду.
І якщо Hyundai справді хоче зробити XRT повноцінним конкурентом у жорсткому офроад-сегменті — такий підхід виглядає правильним. Хай несуть у серію бодай половину цієї сміливості.