Hyundai готується повернути бензиновий хот-хетч i30 N

Перший i30 N з’явився у 2017 році й миттєво став культовим, закріпивши статус Hyundai N як справжньої спортивної марки. Після оновлення у 2020 році та припинення продажів у Європі у 2024-му здавалося, що хетчбек назавжди залишиться історією. Але модель продовжувала жити на ринках Австралії та Нової Зеландії, де отримувала дрібні технічні оновлення, і саме там вона фактично пережила паузу європейської ери.

За інформацією Autocar, Hyundai вже активно розробляє наступний i30 N, хоча компанія поки не розкриває технічні подробиці. Проте в Hyundai офіційно підтвердили, що нове покоління спортивних моделей N не обмежуватиметься електромобілями — у стратегії бренду залишаються місце і для ДВЗ, і для гібридів. Керівництво підрозділу N наголошує, що в планах до 2030 року випустити сім нових моделей із різними типами силових установок.

За попередніми даними, саме гібрид стане ключем до повернення i30 N в Європу. Ймовірно, модель отримає модернізований 1,5-літровий турбодвигун у поєднанні з електроприводом або зовсім новий силовий агрегат. Деякі джерела згадують і про тестування високообертового агрегату на базі прототипу із середньомоторною компоновкою.

У будь-якому разі збереження нинішнього 2.0 T-GDi потужністю 276 к.с., скоріш за все, нереалістичне через жорсткі стандарти викидів. Зміни торкнуться і трансмісії: механічна коробка передач, яку так любили фанати, ймовірно, відійде у минуле, поступившись місцем автомату з подвійним зчепленням.Паралельно Hyundai готує чергове оновлення всього сімейства i30.

Це буде вже третій рестайлінг моделі, що випускається з кінця 2016 року. Прототипи з камуфляжем уже неодноразово помічали в Європі, що вказує на бажання бренду вкотре продовжити життєвий цикл моделі. Оновлений i30 може дебютувати наприкінці 2026 або на початку 2027 року — і саме тоді має з’явитися нова версія N, якщо проєкт продовжить рухатися за планом.

Повернення i30 N може стати важливою подією на тлі зникнення традиційних конкурентів. Ford Focus ST та Honda Civic Type R офіційно покинули європейський ринок, а отже, серед хот-хетчів із ДВЗ фактично залишилися лише VW Golf GTI та майбутня Toyota GR Corolla.

Це створює рідкісну нішу, яку оновлений i30 N міг би зайняти, особливо з огляду на високу впізнаваність першої генерації. У ширшому сегменті компакт-класу стандартний i30 все ще змагається з гігантами ринку, такими як VW Golf, Opel Astra, Peugeot 308 і Toyota Corolla.