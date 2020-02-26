Корейский соперник для Golf и Corolla дебютировал в трех формах кузова – хэтчбек, фестбек и универсал, причем для всех впервые будет доступна версия N Line.

Рестайлинг принес i30 немало изменений. Улучшенные технологии комфорта и безопасности, современные и более эффективные силовые установки и свежий дизайн снаружи и внутри. Публичный дебют новинки состоится 3 марта в Женеве.

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В списке комплектаций нового i30 будут Hatchback, Fastback и Wagon, для всех будет доступна версия N Line и 48-вольтовая гибридная установка. Главным изменением во внешности модели станет новая светодиодная оптика, i30 будет доступен в новых цветах кузова и с новым набором колесных дисков. В салоне установлены 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы (с Android Auto и Apple Car Play) и цифровая панель приборов на 7-дюймовом экране. Список доступных цветов кузова пополнили три новых: Dark Knight, Silky Bronze и Sunset Red. Три новые цветные схемы доступны и для отделки салона – два оттенка серого и темно-коричневый.

Для i30 N Line предусмотрены электронноуправляемый дифференциал, выхлопная система с регулируемыми заслонками, сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей, набором специальных дисков на 17 или 18 дюймов. Для хэтча и универсала i30 N Line предусмотрены также особые настройки подвески и рулевого управления. Выбор моторов для спортивных версий ограничен наиболее продуктивными 1.5 T-GDi (160 л.с.) и 1.6 Diesel (136 л.с.).

Список систем безопасности нового i30 пополнили Lane Following Assist (LFA, предупреждения о выходе из полосы движения), Rear Collision-avoidance Assist (RCA, предотвращение столкновения сзади), Leading vehicle Departure Alert (LVDA, предупреждение о движении/остановке автомобиля спереди) и Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA, предотвращение столкновений в “слепой зоне”). Кроме того, системе предотвращения лобовом столкновение добавили возможность выявлять велосипедистов.

Фото: Hyundai i30 2021 / Hyundai

Покупателям нового Hyundai i30 будет доступен гораздо шире, чем раньше, выбор моторов. Базовым для модели станет полуторалитровый бензиновый агрегат мощностью в 110 л.с., совмещенный с 6-ступенчатой ​​механикой. 120-сильный 1.0 T-GDI можно сочетать как с 6МКП, так и с автоматом на 7 скоростей. Этот же мотор будет доступен опционально с 48-вольтовой системой “мягкого” гибрида и “умной” механической 6-ступенчатой ​​коробкой передач – Intelligent Manual Transmission. Версия Mild Hybrid также будет доступна с 7-скоростным автоматом с двойным сцеплением.

1,6-литровый дизель сочетается с 6МТ и 7АТ и производит 115 л.с. мощности. Для этого мотора тоже доступна система Mild Hybrid, причем дизелю она помогает не только экономить топливо, но и быть более продуктивным – комбинированный агрегат имеет в запасе 136 л.с.

Вершиной моторной линейки для новых Hyundai i30 станет 160-сильный полуторалитровый мотор T-GDI с системой 48-volt Mild Hybrid. Он также предлагает выбор трансмиссий из тех же вариантов, что и у других агрегатов.

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