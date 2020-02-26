Корейський суперник для Golf та Corolla дебютував у трьох формах кузову – хетчбек, фестбек та універсал, причому для всіх вперше буде доступна версія N Line.

Рестайлінг приніс i30 чимало змін. Покращені технології комфорту та безпеки, сучасніші й більш ефективні силові установки і свіжий дизайн зовні та всередині. Публічний дебют новинки відбудеться 3 березня у Женеві.

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В списку комплектацій нового i30 будуть Hatchback, Fastback і Wagon, для всіх буде доступна версія N Line та 48-вольтова гібридна установка. Головною зміною в зовнішності моделі стане нова світлодіодна оптика, i30 буде доступний в нових кольорах кузову та з новим набором колісних дисків. В салоні встановлено 10,25-дюймовий дисплей мультимедійної системи (з Android Auto і Apple Car Play) і цифрова панель приладів на 7-дюймовому екрані. Список доступних кольорів кузову поповнили три нові: Dark Knight, Silky Bronze та Sunset Red. Три нові кольорові схеми доступні і для оздоблення салону – два відтінки сірого та темно-коричневий.

Для i30 N Line передбачені електроннокерований диференціал, вихлопна система з регульованими заслінками, сидіння з комбінованою обробкою шкірою і замшею набором спеціальних дисків на 17 або 18 дюймів. Для хетча та універсала i30 N Line передбачені також особливі налаштування підвіски та рульового управління. Вибір моторів для спортивних версій обмежений найбільш продуктивними: 1.5 T-GDi (160 к.с.) та 1.6 Diesel (136 к.с.).

Список систем безпеки нового i30 поповнили Lane Following Assist (LFA, попередження про вихід зі смуги руху), Rear Collision-avoidance Assist (RCA, запобігання зіткненню ззаду), Leading vehicle Departure Alert (LVDA, попередження про рух/зупинку автомобіля попереду) і Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA, запобігання зіткненням у “сліпій зоні”). Крім того, системі запобігання лобовому зіткненню додали можливість виявляти велосипедистів.

Фото: Hyundai i30 2021 / Hyundai

Покупцям нового Hyundai i30 буде доступний набагато ширший, ніж раніше, вибір моторів. Базовим для моделі стане півторалітровий бензиновий агрегат потужністю у 110 к.с., поєднаний з 6-ступеневою механікою. 120-сильний 1.0 T-GDI можна поєднувати як з 6МКП, так і з автоматом на 7 швидкостей. Цей же мотор буде доступний опційно з 48-вольтовою системою “м’якого” гібрида та “розумною” механічною 6-ступінчатою коробкою передач – Intelligent Manual Transmission. Версія Mild Hybrid також буде доступна з 7-швидкісним автоматом з подвійним зчепленням.

1,6-літровий дизель поєднується з 6МТ та 7АТ і продукує 115 к.с. потужності. Для цього мотора теж доступна система Mild Hybrid, причому дизелю вона допомогає не тільки заощаджувати пальне, а й бути більш продуктивним – комбінований агрегат має в запасі 136 к.с.

Вершиною моторної лінійки для нових Hyundai i30 стане 160-сильний півторалітровий мотор T-GDI з системою 48-volt Mild Hybrid. Він такоє пропонує вибір трансмісій з тих же варіантів, що й у інших агрегатів.

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