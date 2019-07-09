Для европейцев корейцы показали лишь тизер, для американцев - увлекательное видео.

Корейская компания Hyundai Motor продолжает расширять модельный ряд. Так, пресс-служба компании опубликовала тизер новой модели для Европы и отметила, что премьера состоится на автосалоне во Франкфурте осенью 2019 года. “Новичок предложит клиентам новый внешний вид и дизайн интерьера, а также новые возможности подключения и безопасности, которые сделают его лидером в своем классе,” – уверены в компании. Больше никаких подробностей о данной модели нет.

В то же время модель Venue, которая впервые была показана в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, показалась на полномасштабном художественном видео. В нем новый кроссовер доставляют на самолете в один из аэропортов Калифорнии, куда съехались другие SUV бренда. Таким образом, Hyundai Venue якобы присоединилась к числу кроссоверов корейской марки, и ее "приняли в семью".

Смотрите видео о Hyundai Venue:

Напомним, что Hyundai представила новое поколение двигателей.