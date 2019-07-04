Hyundai Motor Group представила новый двигатель с технологиями которые позволяют регулировать момент открытия клапанов, время открытия и глубину открытия.

На специальном мероприятии, которое состоялось 3 июля 2019 года в Hyundai Motorstudio Goyang, руководство Hyundai Motor Group представило новый двигатель Smartstream G T-GDi объемом 1.6 литра, оснащенный инновационной системой управления газораспределительным механизмом с глубиной и продолжительностью открытия клапанов, которые изменяются (CVVD). Применение данной технологии позволило увеличить производительность и мощность мотора, а также значительно снизить расход топлива и вредные выбросы.

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К настоящему времени рабочие характеристики и эффективность двигателей внутреннего сгорания контролировались технологией регулируемого управления клапанами, которая координирует время открытия и закрытия клапана, или отдельно глубину открытия клапана.

Типовые технологии управления регулируемым клапаном контролируют момент открытия и закрытия клапана (система CVVT) или дозируют объем воздуха, поступающего путем регулирования глубины открытия (система CVVL). Эти технологии не могли регулировать продолжительность работы клапана, поскольку время закрытия клапана был взаимосвязан с временем его открытия, что делало невозможным оптимизацию мощности и эффективности расхода топлива при разных режимах вождения. Система CVVD этот недостаток устранила.

Технология CVVD оптимизирует рабочие характеристики двигателя и эффективность потребления топлива при различных режимах движения, таких как вождение в эко или спортивном режиме. Технология управления клапанами обеспечивает повышение производительности мотора на 4%, эффективность использования топлива на 5%, а также снижает уровень вредных выбросов на 12%.

Когда автомобиль передвигается с постоянной скоростью, а двигатель работает на низких или средних оборотах, CVVD открывает впускной клапан от середины до конца такта сжатия. Это помогает повысить эффективность использования топлива за счет уменьшения сопротивления, вызванного сжатием. С другой стороны, когда мощность двигателя высокая, например, когда автомобиль движется на высокой скорости, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия, чтобы увеличить количество воздуха, используемого для возгорания топлива в цилиндре, тем самым, повышая крутящий момент для более эффективного ускорения.

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Вместе с новой технологией CVVD Hyundai Motor Group представила двигатель Smartstream G 1.6 T-GDi, бензиновый турбоагрегат с четырьмя клапанами на цилиндр мощностью 180 лошадиных сил и крутящим моментом 265 Н∙м. Этот мотор, кроме технологии CVVD, оснащен системой рециркуляции отработавших газов низкого давления (LP-EGR), которая оптимизирует эффективность потребления топлива.

Система LP EGR возвращает часть отработанных газов в камеру сгорания, производя охлаждающий эффект и уменьшая выброс оксидов азота. G 1.6 T-GDi также имеет систему низкого давления, которая перенаправляет сгоревший выхлопной газ в переднюю часть турбокомпресору, а не к системе впуска, чтобы повысить эффективность в условиях высокой нагрузки.

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Кроме того, новый двигатель имеет интегрированную систему управления температурным режимом, которая быстро нагревает или охлаждает агрегат до оптимальной температуры, а также модернизированную систему непосредственного впрыска топлива, которая подает топливо-воздушную смесь в цилиндр под давлением 350 бар (в нынешних двигателей семейства T-GDi смесь подается под давлением в 250 бар). Еще одна отличительная черта новой силовой установки - уменьшено на 34% трения в двигателе благодаря применению подвижных частей с низким коэффициентом трения.

Первым автомобилем, оборудованным инновационным двигателем с системой CVVD, станет новая Hyundai Sonata Turbo, презентация которой состоится во второй половине 2019 года.

Отметим, что до 2022 года Hyundai Motor Group намерена разработать совершенно новую линейку силовых агрегатов Smartstream, состоящий из десяти бензиновых и шести дизельных двигателей и шести коробок передач.