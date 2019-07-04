Hyundai Motor Group представила новий двигун з технологіями які дозволяють регулювати момент відкриття клапанів, час відкриття та глибину відкриття.

На спеціальному заході, який відбувся 3 липня 2019 року в Hyundai Motorstudio Goyang, керівництво Hyundai Motor Group представило новий двигун Smartstream G T-GDi об'ємом 1.6 літрів, оснащений інноваційною системою управління газорозподільним механізмом із глибиною і тривалістю відкриття клапанів, що змінюються (CVVD). Застосування даної технології дозволило збільшити продуктивність і потужність мотору, а також значно знизити витрату палива і шкідливі викиди.

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До теперішнього часу робочі характеристики і ефективність двигунів внутрішнього згоряння контролювалися технологією регульованого управління клапанами, яка або координує час відкриття і закриття клапану, або окремо глибину відкриття клапану.

Типові технології управління регульованим клапаном контролюють момент відкриття і закриття клапану (система CVVT) або дозують обсяг повітря, що надходить шляхом регулювання глибини відкриття (система CVVL). Ці технології не могли регулювати тривалість роботи клапану, оскільки час закриття клапану був взаємопов'язаний з часом його відкриття, що унеможливлювало оптимізацію потужності і ефективності витрати палива при різних режимах водіння. Система CVVD цей недолік усунула.

Технологія CVVD оптимізує робочі характеристики двигуна і ефективність споживання палива при різних режимах руху, таких як водіння в еко або спортивному режимі. Технологія управління клапанами забезпечує підвищення продуктивності мотору на 4%, ефективність використання палива на 5%, а також знижує рівень шкідливих викидів на 12%.

Коли автомобіль пересувається з постійною швидкістю, а двигун працює на низьких або середніх оборотах, CVVD відкриває впускний клапан від середини до кінця такту стиснення. Це допомагає підвищити ефективність використання палива за рахунок зменшення опору, викликаного стисненням. З іншого боку, коли потужність двигуна висока, наприклад, коли автомобіль рухається на високій швидкості, впускний клапан закривається на початку такту стиснення, щоб збільшити кількість повітря, що використовується для загоряння палива в циліндрі, тим самим, підвищуючи крутний момент для більш ефективного прискорення.

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Разом з новою технологією CVVD Hyundai Motor Group представила двигун Smartstream G 1.6 T-GDi, бензиновий турбоагрегат з чотирма клапанами на циліндр потужністю 180 кінських сил і крутним моментом 265 Н∙м. Цей мотор, крім технології CVVD, оснащений системою рециркуляції відпрацьованих газів низького тиску (LP EGR), яка оптимізує ефективність споживання палива.

Система LP EGR повертає частину відпрацьованих газів в камеру згоряння, виробляючи охолоджуючий ефект і зменшуючи викид оксидів азоту. G 1.6 T-GDi також має систему низького тиску, яка перенаправляє згорілий вихлопної газ в передню частину турбокомпресору, а не до системи впуску, щоб підвищити ефективність в умовах високого навантаження.

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Крім того, новий двигун має інтегровану систему управління температурним режимом, яка швидко нагріває або охолоджує агрегат до оптимальної температури, а також модернізовану систему безпосереднього вприскування палива, яка подає паливо-повітряну суміш в циліндр під тиском 350 бар (у нинішніх двигунів сімейства T-GDi суміш подається під тиском у 250 бар). Ще одна відмінна риса нової силової установки - зменшене на 34% тертя в двигуні завдяки застосуванню рухомих частин з низьким коефіцієнтом тертя.

Першим автомобілем, обладнаним інноваційним двигуном з системою CVVD, стане нова Hyundai Sonata Turbo, презентація якої відбудеться в другій половині 2019 року.

Відзначимо, що до 2022 року Hyundai Motor Group має намір розробити абсолютно нову лінійку силових агрегатів Smartstream, що складається з десяти бензинових, шести дизельних двигунів і шести коробок передач.