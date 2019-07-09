Для європейців корейці показали лише тизер, для американців – захоплююче відео.

Корейська компанія Hyundai Motor продовжує розширювати модельний ряд. Так, прес-служба компанії опублікувала тизер нової моделі для Європи та зазначила, що прем'єра відбудеться на автосалоні у Франкфурті восени 2019 року. “Новачок запропонує клієнтам новий зовнішній вигляд та дизайн інтер'єру, а також нові можливості підключення та безпеки, які зроблять його лідером у своєму класі,” – впевнені в компанії. Більше ніяких подробиць про дану модель нема.

Водночас модель Venue, яка вперше була показана в квітні на автосалоні в Нью-Йорку, показалась на повномасштабному художньому відео. В ньому новий кросовер доставляють на літаку в один з аеропортів Каліфорнії, куди з'їхались інші SUV бренду. Таким чином, Hyundai Venue нібито приєдналась до числа кросоверів корейської марки, і її "прийняли в сім'ю".

Дивіться відео про Hyundai Venue:

Нагадаємо, що Hyundai представила нове покоління двигунів.